I dag kom København et skridt tættere på det normale liv

Harlekin, Columbine og Pjerrot står på række. De tre genkendelige figurer fra Tivolis Pantomimeteatret holder et rødt bånd udstrakt mellem sig, klar til klippeceremonien, mens gæsterne stiller sig i kø, og regnen siler ned. Der er fem minutter, til båndet skal klippes, og Pjerrot danser rundt med saksen, mens han padler i regnen og joker om at klippe håret af de gæster, der ikke har været til frisøren længe.

Tivolis åbning må ikke blive påvirket af det dårlige vejr og det, at her er færre gæster end normalt, har Pjerrot besluttet sig for.

»Hvor er det dejligt at se dig igen!«, råber han til de børn, der genert smiler igen og strækker sig for at se ind til Tivoli-Garden.

3 ... 2 ... 1 ... Snip!

Pjerrot svinger saksen, båndet klippes over, og musikken spiller. Danmark er på vej mod lysere tider, og selv om man ikke kan mærke det på vejret i dag, kan man mærke det, når man kigger på byens udvikling. Med regeringens genåbningsplan kan vi med små skridt komme hastigt nærmere et normalt samfund, og lørdag tog Tivoli et skridt i den retning. Det bliver dog på en anderledes måde end normalt.