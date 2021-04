Store spillesteder slår alarm: Vores problemer forsvinder ikke, bare fordi restriktionerne gør

Selv når alt omkring os igen er åbent, forsamlingsforbuddet væk, og vaccinationerne foretaget, risikerer de store koncertsale og konferencecentre at ligge økonomisk underdrejede måneder endnu. Sådan lyder advarslen fra Dansk Industri, som mener, at der er brug for økonomisk hjælp til de største spillesteder, selv måneder efter fuld genåbning.

»De virksomheder, som ejer og driver de store koncertsale, arbejder med meget lang planlægningshorisont. Skal der afholdes en stor koncert for mange tusinde publikummer, så er det ikke noget, der kan komme i stand i løbet af få dage eller uger. Det tager måneder«, siger vicedirektør i Dansk Industri Henriette Søltoft.

I marts blev den såkaldte arrangørordning forlænget. Det betyder, at eksempelvis koncertarrangører kan få kompensation for udskudte eller aflyste arrangementer, som var annonceret eller dokumenterbart planlagt før 6. april 2020. De store spillesteder er dog oftest ikke selv arrangør, men stiller blot bygning, scene, udskænkning og personale til rådighed. Spillestederne skal ifølge Erhvervsministeriet i den sammenhæng opfattes som leverandører og skal have betaling fra arrangør-virksomheden.

Henriette Søltoft mener, at mange store spillesteder vil gå glip af kompensation, fordi koncerter til afholdelse i sensommeren eller efteråret trods alt ikke var planlagt før 6. april sidste år.

»Derfor foreslår vi, at man bør sikre spillestederne en kompensation efter genåbningen, som tager højde for, at planlægningsfasen er lang, men først for alvor kan komme ordentlig i gang, når vi ved, hvornår der kan åbnes. Det gør, at omsætningen i netop denne branche først kommer i omdrejninger senere«, siger hun.