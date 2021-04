Måske kunne landsholdets aktion for migrantarbejderne have været indgraveret i et par riskorn, hvor der står »hov hov, vær lige sød«'

Vi begynder med et brag! Nøjagtigt som landsholdet.

Eller brag og brag. Et lille bang. Et knald. Okay så da, en sivefis.

For i denne uge tog landsholdet sig sammen til at markere, at det ikke var helt tilfreds med de forhold, som migrantarbejderne i Qatar lever under. Det gjorde de før landskampen mod Moldova.

Det vil sige, man skulle være RIGTIG hurtig til at se deres aktion, som kort og knap så godt gik ud på, at spillerne iførte sig en protest T-shirt, mens de fik taget holdbillede. Der var godt nok ikke andre fotografer end DBU’s egen, der måtte fotografere, og på trøjen var skriften så lille, at jeg selv med læsebriller havde lidt svært ved at se skriften på maven. Men hu ha, hvor de gungrede.

»Football supports change«, viste det sig, der stod. Hvilken forandring? Det sagde ingen. Men forandring, tak, det har godt nok været et kedeligt år, så det trænger vi allesammen til efter at have haft gråt joggingtøj på siden marts 2020, og hvor ugens højdepunkt i mit liv er leveringen af grøntsagskasser (narj, der er majroe i kålkassen!), og hvor elendige plot de vil være bekendt i TV-serien ’Bjerglægen’. Måske vil fodboldspillerne gerne have mindre majroe (hvilket jeg forstår!) og træningstøj i andre farver? Eller var de trætte af Rolex ure og Porscher og ikke at kunne holde ferie i Dubai?