Måske kunne landsholdets aktion for migrantarbejderne været indgraveret i et par riskorn, hvor der står »hov hov, vær lige sød«'

Landsholdet tog under holdfotograferingen T-shirts på til støtte for migrantarbejderne i Qatar. Medianos chefredaktør, Peter Brüchmann,var ikke imponeret:

»Uh, hvor var det farligt, landshold. Verden ryster efter dette gungrende, modige statement. #endelafnogetmøg«

(Twitter)

De pressefotografer, der dækkede landskampen Danmark-Moldavien, var kritiske over, at de ikke måtte fotografere landsholdets optræden i støtte-T-shirts. DBU’s pressechef, Jakob Høyer,afviste kritikken.

»Aktionen var ikke for fotograferne, men for migrantarbejderne i Qatar«.

(B.T.)

Skibet i Suez kom fri sent mandag eftermiddag, og det fik Twitters officielle konto, der blot hedder Twitter (og har beskedne 59,4 mio. følgere) til at tweete opmuntrende:

»The boat made it and so can you« (Båden klarede det, det kan du også)

(Twitter)

Regeringen har på trods af forskellige udgangspunkter indgået en aftale om evakuering af de danske børn i syriske fangelejre med Radikale Venstre og SF samt Venstre, Konservative og Liberal Alliance, oplyste udenrigsminister Jeppe Kofod i en skriftlig udmelding:

»Dét fælles ønske er vi nu blevet enige om at udmønte i en række tiltag, der kan hjælpe børnene både på kort og længere sigt«.

(Politiken)

Enhedslisten stod uden for aftalen, som partiets politiske leder, Mai Villadsen, var meget skeptisk over for.

»Vi har – og myndighederne har – allerede vendt hver en sten i det spor, der hedder at få børnene hjem uden mødrene. Og det virker fuldstændig umuligt. Så derfor forstår jeg ikke, hvorfor der skal spildes endnu mere tid på det spor«.

(Politiken)

Naser Khader, udenrigsordfører for Konservative, mener, at aftalen sikrer, at kun børnene, ikke mødrene, kan komme tilbage til Danmark.

»Vi vil ikke have forældrene til Danmark. De udgør en sikkerhedsrisiko. De har købt en enkeltbillet til kalifatet med henblik på at blive dér«.

(DR)

Professor Svend Brinkmann havde ud over at udgive en ny bog også tid til i denne uge at give forslag til vandreture i en coronatid.

»Øllenerminoen: Du medbringer en kold øl, der drikkes på en bænk i solskinnet. Du glemmer helt at fortælle nogen om det«.

(Facebook)

I Chile, hvor 40 pct. af befolkningen er vaccineret, skyller en ny bølge coronasmitte og indlæggelser over landet. Professor i global sundhed Flemming Konradsen mener, at vaccinesuccesen måske har en del af skylden:

»Folk tænker, at nu er det overstået, fordi vaccinerne ruller ud, og så slapper de af. Nu skal der være fest«.

(Politiken)

