Artikler i Politiken og over 100 internationale medier har afsløret en skjult, sort milliard

Sagen kort

Panama Papers

3. april 2016 begyndte Politiken og flere end 100 medier verden over at publicere artikler, baseret på et læk af 11,5 millioner interne dokumenter fra Mossack Fonseca, et advokatfirma i Panama, som var specialiseret i at oprette anonyme offshoreselskaber.

Papirerne var lækket til den tyske avis Süddeutsche Zeitung, og via organisationen International Consortium of Investigative Journalist (ICIJ) blev de udgangspunktet for flere end 400 journalisters indsats i historiens til da største internationale mediesamarbejde.

