Radikale: Der er »ikke nogen vej tilbage for regeringen nu«

De 19 danske børn i de syriske fangelejre kommer tilbage til Danmark, og det gør deres mødre sandsynligvis også.

Det konkluderer Radikale Venstres politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, efter at et bredt flertal i Folketinget tirsdag er blevet enige om at nedsætte en taskforce, der skal se på mulighederne for at hente børnene til Danmark uden deres mødre.

S-regeringen giver i aftalen ingen garantier for, at børnene rent faktisk kommer til Danmark. Men det er sådan, aftalen skal læses, mener R-lederen:

»Der er ikke nogen vej tilbage for regeringen nu. De her børn skal hjem, og de kommer hjem. Evakueringsarbejdet går også i gang nu med planlægning af, hvordan de kan blive evakueret. Jeg kan slet, slet ikke se for mig, at det går i stå igen. Så har regeringen et gigantisk problem«, siger Sofie Carsten Nielsen.

Flere aktører har ellers erklæret sig skeptiske over for den model, regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu er blevet enige om.