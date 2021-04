Vilde dyr er de billigste naturplejere

At udsætte græssende vilde dyr til at tage sig af naturplejen i større naturområder, som Miljøministeriet lægger op til i de kommende naturnationalparker, er billigere end at lade husdyr stå for afgræsningen. Det vil det i hvert fald være, hvis man trækker EU’s landbrugsstøtte ud af regnestykket, eller ændrer reglerne for støtten.

Det er konklusionen på den første økonomiske analyse af sin art, hvor forskere fra Københavns Universitet har sammenlignet udgifterne til tre forskellige slags naturpleje i fire større naturområder.

Som det er i dag, giver landbrugsstøtten husdyrene en konkurrencefordel. Og derfor er afgræsning med køer eller får meget udbredt som naturpleje for at forhindre åbne områder i at springe i skov. Denne form for naturpleje har dog ikke standset tilbagegangen i biodiversiteten, blandt andet fordi støtten forudsætter, at alle vækster er græsset eller slået i bund sidst på sommeren. Det er sjældent det biologisk optimale.

Udsætning af græssende vilde dyr, kendt som rewilding, kan give bedre resultater for naturen, skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse. Og det er også markant billigere, hvis EU-støtten fraregnes, siger lektor Jesper Sølver Schou fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi ved KU, som har ledet arbejdet med analysen.

»Det er grundlæggende et skisma, at megen af den naturforvaltning, vi gerne vil gennemføre i Danmark, skal finansieres gennem EU’s landbrugsordninger. For det betyder, at der er krav om en landbrugsmæssig anvendelse af arealerne. Andre typer naturpleje såsom rewilding passer ikke ind«, siger Jesper Sølver Schou.