Trods aftale: R og EL truer Jeppe Kofod med fyring

Selv hvis S-regeringen henter samtlige danske børn hjem fra de syriske fangelejre, risikerer udenrigsminister Jeppe Kofod at blive fyret af regeringens støttepartier.

Det meddeler både Radikale Venstre og Enhedslisten, der i de seneste uger har følt sig underinformeret af udenrigsministeren om situationen for de 19 danske børn og 7 kvinder i lejrene Al-Hol og Al-Roj. Enhedslisten mistænker direkte Kofod for at »fordreje sandheden« over for Folketinget.

»Der kører et processpor for, hvordan de oplysninger er tilgået eller ikke tilgået Folketinget, og det er sit eget spor. Det er for tidligt at sige, hvad konsekvenserne af det bliver«, siger de radikales leder, Sofie Carsten Nielsen.