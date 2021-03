Kurdisk udenrigsminister lægger låg på plan om at hente børnene hjem uden mødre: Overrasker ikke, lyder det fra SF og de radikale

De kurdiske myndigheder afviser blankt at lade de danske børn i lejrene rejse hjem til Danmark uden deres mødre.

Sådan lyder det fra udenrigsministeren for den kurdiske selvstyreadministration i det nordøstlige Syrien, Abdulkarim Omar i et interview med Berlingske. Det er de myndigheder, der kontrollerer lejrene al-Hol og al-Roj, hvor de danske børn og deres mødre sidder.

Abdulkarim Omar fortæller, at de under ingen omstændigheder vil tillade de danske myndigheder at hente børnene hjem alene. Dermed sætter han en kæp i hjulet på regeringens nylagte plan om at undersøge mulighederne for at gøre netop det, før den er kommet ud af starthullerne.

Udmeldingen kommer ikke som nogen overraskelse for SF og Radikale Venstre.