Lægehus: Sig til patienterne, at lægeflugt skyldes en »hetz«

»Det er med stor glæde, at vi kan informere jer om, at vi har vundet udbuddet!«.

Det glade budskab blev sendt ud til de ansatte 19. januar. Med sejren i udbuddet til en værdi af et trecifret millionbeløb skulle Charlottenlund Lægehus og dets hurtigtvoksende sidegesjæft Medicals Nordic tilbyde titusindvis af daglige hurtigtests i fire af fem regioner.

Bare halvanden måned senere gik en helt anden besked ud til de ansatte i lægehuset fra de to ejere og praktiserende læger, Teit Reuther og Jonas Hertz:

»Charlottenlund Lægehus har desværre i den seneste tid været igennem en hård omgang i mediemøllen. På baggrund af denne hetz og opmærksomhed ønsker (4 navngivne læger, red.) ikke at være en del af lægehuset længere. Dette er selvfølgelig ærgerligt, men i forlængelse af et hårdt og travlt covid-år for alle i klinikken, har vi valgt at udnytte muligheden til at nedjustere størrelsen af lægehuset«, skrev Teit Reuther og Jonas Hertz 5. marts.