Kommer børnene nu hjem fra de syriske fangelejre? Partierne tolker den aftale, de har indgået, vidt forskelligt

En politisk nedsat taskforce skal nu granske mulighederne for at hente de danske børn hjem fra fangelejrene i Syrien. Det er resultatet af en bred politisk aftale, som regeringen efter massivt pres indgik med sine støttepartier Radikale Venstre og SF samt Venstre, de konservative og Liberal Alliance tirsdag.

Taskforcen kommer til at være »hurtigtarbejdende« og »tværministeriel«. Og senest 15. maj skal den så have taget stilling til hver enkelt af de mindst 19 sager for at vurdere, hvorvidt det er muligt at evakuere børnene – uden at deres forældre, der af regeringen anses som fremmedkrigere, følger med. Og uden at det sker på en sikkerhedsmæssig uforsvarlig måde eller bryder med internationale konventioner.

»Målet med arbejdet er, at børn af danske forældre kan komme til Danmark hurtigst muligt«, lyder det i aftaleteksten. Så snart vurderingerne foreligger, skal regeringen indkalde til nye forhandlinger om, hvad man så skal gøre herfra.

»Jeg er lettet«, siger SF’s formand, Pia Olsen Dyhr: »Vi har har lavet en aftale, som flytter fokus fra, hvor vi før kun kunne tage børn hjem af medicinske årsager, til at vi nu taler om at tage alle børn hjem. Det er et klart skifte i regeringens politik«.

Dog tolkes aftaleteksten og det, regeringen og et politisk flertal reelt nu forpligter sig til, vidt forskelligt af de forskellige partier på Christiansborg.

Eksempelvis skrev Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup, kort efter at hans parti havde stillet sig bag aftalen, på Twitter: »Det her papir gør ingen forskel. Det handler nok mest om en regering, der forsøger at købe sig en lille smule tid«.

Samme vurdering har Enhedslisten, som valgte at stå uden for aftalen. Væsentligt for partiet er det, at det nu – og det understreges også i aftaleteksten – undersøges, hvorvidt børn kan komme hjem til Danmark uden deres forældre. En opgave, som efter Enhedslistens opfattelse for længst er blevet forkastet som umulig.

En »blindgyde«

»Vi har – og myndighederne har – allerede vendt hver en sten i det spor, der hedder at få børnene hjem uden mødrene. Og det virker fuldstændig umuligt, så derfor forstår jeg ikke, hvorfor der skal spildes endnu mere tid på det spor. Og jeg er dybt bekymret for, om regeringen er på vej til at føre flere partier ned ad en blindgyde«, siger politisk ordfører Mai Villadsen (EL), der fortsat mener, at børn og deres mødre skal hjem »hurtigst muligt«.

»Jeg er rigtig bange for, at man med den her aftale forsøger at lægge låg på en syltekrukke, og at regeringen i virkeligheden bare trækker tiden ud til stor skade for de børn, der sidder nede i lejrene i Syrien«, tilføjer hun.

I SF er Pia Olsen Dyhr uenig:

»Der står i aftalen meget klart, at formålet er, at børnene skal hjem hurtigst muligt«.

Men hvis den her taskforce ender med at konkludere, at det ikke kan lade sig gøre at hente børnene hjem, uden at mødrene følger med, er der vel ingen, der med aftalen så har forpligtet sig til, at det så skal ske? Altså I har jo med aftalen ikke fået nogen garanti?

»Nej. Men jeg vil så sige til regeringen, at så er vi nødt til at tage mødrene med hjem, og det er en del af det videre forløb. Og jeg kunne ikke forestille mig, at regeringen vil efterlade danske børn i en fangelejr i Syrien. Det har jeg simpelthen ikke fantasi til«.

Nej. Men det er jo det, der ligesom har været forløbet indtil nu..

»Ja, men skal vi ikke bare sige, at jeg synes, tingene forandrer sig lige nu dag for dag?«

Hos Radikale Venstre mener den politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, at det nu kan konkluderes, at børnene kommer hjem. For det er sådan, aftalen skal læses – også selv om S-regeringen ingen garantier giver for, at børnene rent faktisk kommer til Danmark.

»Der er ikke nogen vej tilbage for regeringen nu. De her børn skal hjem, og de kommer hjem. Evakueringsarbejdet går også i gang nu med planlægning af, hvordan de kan blive evakueret. Jeg kan slet, slet ikke se for mig, at det går i stå igen. Så har regeringen et gigantisk problem«, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hvordan kan du med sikkerhed sige, at der ikke er nogen vej tilbage for regeringen?

»Fordi nu er det her sat i gang, og de her børn skal hjem, og det kommer de også«.

Dog har Venstre i forbindelse med aftalen vedhæftet en udtalelse om, at partiet »under ingen omstændigheder hverken direkte eller indirekte« vil lægge stemmer til, at forældrene må komme med. Og det kurdiske selvstyre afviser ifølge Berlingske da også, at børn med dansk tilknytning i fangelejrene i området kan blive hentet til Danmark uden deres mødre.

»Vi har ingen lov, der tillader os at skille børn fra deres mødre, medmindre mødrene er dømt. Vi kan ikke gøre det, og vi vil ikke gøre det«, siger udenrigsminister for det kurdiske selvstyre i regionen Abdulkarim Omar til avisen.

Abdulkarim Omaru understreger, at det ikke er nok, at mødrene accepterer det – der skal være tungtvejende sundhedsårsager i hver enkelt sag.

Kofod undlader at svare

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der tirsdag ikke ville lade sig interviewe af Politiken, ville ej heller svare klart over for Ritzau på, om aftalen giver danske børn i Syrien garanti for at komme hjem. Og det er til trods for, at nyhedsbureauets journalist forsøgte at spørge på flere ledder og kanter.

»Det arbejde, vi sætter i gang, og jeg er rigtig glad for, at der er bred politisk opbakning til det, har det mål, at børn af danske forældre kan komme til Danmark hurtigst muligt«, svarede Jeppe Kofod.

»Var det et ja eller nej?«, forsøgte Ritzaus journalist.

»Det er det, som er målet med arbejdet. Vi sætter taskforcen i gang, så børn af danske forældre kan komme til Danmark hurtigst muligt«, sagde Jeppe Kofod.

»Kommer børnene - uanset det, taskforcen måtte komme frem til - til Danmark? Ja eller nej?«, prøvede journalisten.

»Det er at foregribe arbejdet. Det, vi er enige om, er, at vi tager de nødvendige videre skridt i forhold til børn af danske forældre i lejrene i Syrien«, svarede Kofod.