Se tallene: Kun få afviste asylansøgere bliver sendt hjem

Harmen er stor blandt regeringens støttepartier over, at en 19-årig syrisk gymnasieelev fra Fyn, Aya Abo Daher, og hendes familie skal sendes tilbage til Syrien efter at have fået inddraget opholdstilladelsen i Danmark.

Kvinden fik i onsdags besked fra de danske flygtningemyndigheder om, at hendes midlertidige ophold ikke bliver forlænget. Men selv om hun ikke længere har grundlag for at opholde sig i Danmark, kan der dog gå lang tid, før familien rent faktisk vil blive hjemsendt.

Den danske regering samarbejder ikke med de syriske myndigheder om udvisninger og kan derfor ikke tvangshjemsende nogen til landet. 19-årige Aya Abo Daher er dermed seneste eksempel på, at det kun er få udlændinge fra typiske flygtningelande som Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia, Iran og Irak, som danske myndigheder faktisk får udsendt, efter at der er givet afslag på asyl.

Det konkluderer en ny analyse fra Danmarks Videnscenter for Integration, som har foretaget en samlet opgørelse over udsendte flygtningeborgere.