Corona-duks må udskyde genåbning: »Vi har ladet os fortælle, at en borger har taget smitten med fra København. Og bum. Så kører toget«

De liberale erhverv som frisører, tatovører og kørecentre kan ikke leve med at skulle lukke helt ned, så snart coronasmitten stiger i et område.

Sådan lyder opråbet fra Halsnæs Kommunes borgmester, Steffen Jensen (S), efter at kommunen onsdag fik besked på, at deres liberale erhverv, som konsekvens af et højt smittetryk, ikke får lov til at genåbne med resten af landets liberale erhverv 6. april.

Borgmesteren i den nordsjællandske kommune efterlyser en større fleksibilitet i modellerne for lokale nedlukninger.

»Den overordnede plan bakker jeg fuldstændig op om, for den er jo præmissen for, at vi kan genåbne overhovedet. Men jeg er bekymret for de liberale erhverv. De kan jo ikke leve med konstant at skulle åbne, lukke, åbne, lukke og så søge støtteordninger hver anden uge. Man bliver nødt til at forholde sig til, hvordan den virkelige verden fungerer – og så matche de modeller, vi har med virkeligheden«, lyder det fra borgmesteren.

Genåbningen af de liberale erhverv i Halsnæs Kommune er foreløbigt udskudt til 11. april. Det samme gælder for Fredensborg, Brøndby, Gladsaxe og Ishøj Kommuner, der alle har et incidenstal på over 150. Det betyder, at der for hver 100.000 indbyggere i kommunerne har været flere end 150 smittede inden for de seneste syv dage.