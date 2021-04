Mesteren og lærlingen gør livet surt for forsvarsløs Ellemann

Påsken er – som Søren Pind formulerede det lørdag i Berlingske – sæson for genopstandelse.

Pinds ærinde var ingen analyse af den kristne højtid, men derimod en ’pindsk’ form for dissekering af sin tidligere læremester og statsminister Lars Løkke Rasmussens motiver for at bryde ud af Venstre og indlede et nyt partiprojekt. Forfængeligheden og egoismens veje er skadelige, måtte man forstå. Ikke kun for et samlet borgerligt projekt, men også for Venstre i særdeleshed.