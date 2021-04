Professor efter fund af ny mutation: »Det her mutationsshow er efterhånden er en smule overvurderet«

Der er ingen grund til at frygte, at coronamutationen E484K skal sætte en kæp i hjulet for vaccinernes effekt. Sådan lyder det fra professor ved Aarhus Universitet og ekspert i virus og vacciner Søren Riis Paludan, efter at sundhedsminister Magnus Heunicke (S) lørdag meddelte, at man for første gang har fundet tilfælde af den særlige mutation kaldet E484K i kombination med den britiske coronavariant i Danmark. Mutationen er mindre følsom over for de antistoffer, der bekæmper virus, og som kroppen danner efter en vaccine eller ved at have været smittet..

Derfor er E484K-mutationen potentielt problematisk, og Heunicke oplyste, at der nu bliver foretaget intens smitteopsporing for de to personer, som er konstateret smittet med mutationen.