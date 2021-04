Bilfri søndage får lunken modtagelse: »Jeg synes godt, at man kan fornemme, at transportministeren ikke bor i København«

Jo tak, men nogen revolution bliver det nok ikke. Sådan lyder modtagelsen af et nyt forslag fra transportminister Benny Engelbrecht (S) om muligheden for bilfri søndage blandt flere af de store partier i København og Aarhus.

Ministeren vil stille et forslag, som skal ændre færdselsloven og gøre det muligt for enhver kommune at indføre bilfri søndage i tidsrummet 9 til 20 i eksempelvis bydele eller på større gader. Han regner med, at ordningen vil blive brugt mest i de største byer.

I København tager teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) imod ideen med kyshånd. Flere bilfri søndage vil kunne vise københavnerne, hvad byrummet faktisk kan bruges til, hvis ikke bilerne havde førsteret, mener hun.