V-ordfører vil have centrale politikere foran i vaccinekøen: »Da der var atomtrussel, var der altså en bunker, hvor regering og så videre kunne komme ned i«

Landets ledende politikere burde for længst være vaccinerede for at sikre et ordentligt folkestyre, der også omfatter fysiske møder.

Det mener Venstres EU-ordfører, Jan E Jørgensen, der på Twitter har kommenteret en debat om vanskelige forhandlingsforhold for politikerne, fordi de foregår på skærmen via Teams.

»Men i Jantelovs Danmark må landets ledelse pænt vente i kø efter plejehjemsbeboere«, skriver V-folketingsmedlemmet på Twitter.

Over for Politiken understreger Jan E. Jørgensen, at han i denne forbindelse ikke taler på sit partis vegne, men fastholder budskabet.

