To betjente dømt for at presse unge mænd

To færdselsbetjente har brudt med en helt grundlæggende rettighed.

Retten i Horsens har tirsdag kendt to færdselsbetjente på henholdsvis 40 og 55 år skyldige i at have forsøgt at fremtvinge en tilståelse fra tre unge mænd, der ikke ville fortælle, hvem der havde kørt en bil med 180 km/t.