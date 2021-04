Røde støttepartier: Hvis kontakttallet holder de næste 14 dage, kan vi måske åbne mere, end planen lægger op til

Men lige nu er vi nødt til at afvente, hvad det betyder for smitten, at flere børn er kommet i skole, og at liberale erhverv igen har slået dørene op, siger SF og Enhedslisten.