Propfyldte fængsler: Genåbning af fængsel kræver flere betjente

En række danske kriminelle står i øjeblikket i kø for at komme ind og afsone for deres forbrydelser. En belægningsprocent på over 100 procent i de danske fængsler har skabt kø til de danske fængsler, hvilket nu får kriminalforsorgen til at genåbne et ellers nedlagt fængsel. Møgelkær Fængsel syd for Horsens skal rumme 66 af de, der venter på, at det bliver deres tur bag tremmer. Man lukkede ellers fængslet i 2018, fordi der var for mange tomme pladser i de danske fængsler, men det har altså sidenhen ændret sig.

Selv om kriminalforsorgen med genåbningen af Møgelkær Fængsel løser et problem, så skaber det et nyt, mener Fængselsforbundets forbundsformand Bo Yde Sørensen, der varetager danske fængselsbetjentes interesser. Ifølge ham mangler der nemlig godt og vel 600 fængselsbetjente i de danske fængsler, så selv om han byder genåbningen af Møgelkær velkommen, peger han på, at det er optimistisk at tro, at der er bemanding til at dække endnu et fængsel.

»Uden at ringeagte Justitsministeriets vurdering, vil jeg sige, at jeg nok alligevel er en smule tættere på virkeligheden, end de er. Og den virkelighed er altså, at vi ikke har betjente på lager, vi kan ansætte. Så jeg forholder mig alligevel lidt skeptisk«, siger Bo Yde Sørensen.

Af en pressemeddelelse fra Justitsministeriet fremgår det ellers, at »kriminalforsorgen vurderer, at genåbningen kan tilrettelægges sådan, at det håndteres indenfor den nuværende bemandingssituation«, og kriminalforsorgen oplyser til Politiken, at det konkret drejer sig om 20 betjente. Men det er ikke realistisk, mener Bo Yde Sørensen.