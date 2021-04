Jeppe Kofod på lukket samråd: Overvejer at evakuere 4-årig

En 4-årig ptsd-ramt pige er så syg, at regeringen er i gang med at afdække mulighederne for at hente hende til Danmark fra den syriske fangelejr Al-Roj, ligesom det ikke kan udelukkes, at hendes 31-årige danske mor skal med.

At pigen har så store ar på sjælen, at regeringen ser sig nødsaget til at overveje at evakuere hende fra Al-Roj, medgav udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et lukket samråd i Folketinget for mere end to måneder siden. Helt nøjagtig 4. februar, hvor Kofod under fortrolighed oprullede sagen om pigen.