Kristian Jensen går fra politik til diplomati: »Uanset om vi taler ’West Wing’, ’House of Cards’ eller ’Borgen’. Virkeligheden viser sig at være vildere«

Det er meget få politikere beskåret at blive udenrigs- eller finansminister. Venstremanden Kristian Jensen nåede begge dele. Alligevel forbindes han måske mest med de poster, han ikke nåede: statsministerposten og formandsposten i Venstre. Kristian Jensen har sagt farvel til politik og skal snart være diplomat for udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Han insisterer på at være gladere for det, han nåede, end ærgerlig over det, han ikke nåede.