Bundlinjen: De hårdest ramte brancher undgår kold tyrker

Coronakrisen er ikke slut, og det er statens brandslukning heller ikke. Hjælpepakkerne til dansk erhvervsliv udfases 30. juni, men særligt udsatte brancher slipper for en kold tyrker. Samtidig med ugens delvise genåbning af dansk økonomi tager en ekspertgruppe nemlig fat på arbejdet med anbefalinger til regeringen om, hvordan særligt kriseramte virksomheder kan undgå konkurs og beholde deres medarbejdere.

Ekspertgruppen blev nedsat lige før påske, og den består af professorerne Torben M. Andersen, Michael Svarer og Philipp Schröder. De er alle tre meget indflydelsesrige deltagere i coronakrisens politisk-økonomiske debat. De skal inden udgangen af april komme med deres udspil, som regeringen så vil forhandle med det brede flertal af partier, som står bag den samlede aftale om genåbningen af Danmark.

Finansminister Nicolai Wammen (S) sætter i sin kommentar ikke navn på, hvilke udsatte brancher der kan forvente, at de fortsat støttes. Men det er åbenlyst, at det er coronakrisens store økonomiske tabere, restauranter, cafeer, hoteller og hele oplevelsesindustrien, der er på dagsordenen. Og han understreger, at der vil være et særligt sigte på underleverandørerne, som først sent er blevet fanget af den politiske radar.

Økonomerne får det ikke let, for der er ikke mange lette løsninger. I hele coronakrisens forløb har det været en betingelse, at økonomisk krisehjælp skal være midlertidig. Både for at holde regningen til skatteyderne nede og for at undgå at holde liv i for mange usunde virksomheder på bekostning af sunde virksomheder efter krisen. Det kan virksomhederne leve med, især fordi der har vist sig at være en løs politisk bagkant. Men virksomhederne har ikke fået fuld dækning for deres tab, og de penge, som de har fået indtil nu, har kun været et nødvendigt plaster på såret.