Sikkerhedsvagt fra Magasin blev »grebet af stemningen«. Nu skal han halvandet år i fængsel

En 31-årig mand fra Fyn, der ikke tidligere har været straffet, blev onsdag idømt ubetinget fængsel i 1 år og 6 måneder for at have affyret 6 skud fra et romerlys mod politiet under en demonstration mod regeringens coronarestriktioner, som foregik på Rådhuspladsen i København 9. januar.

En politibetjent blev ramt i siden af en ildkugle fra romerlyset, men kom ikke til skade ved episoden.

Den 31-årige mand, der har en datter på 4 år og har haft fast arbejde i en årrække, nægtede sig skyldig, men erkendte stærkt brødebetynget, at han havde affyret romerlyset, og at 1 af de 6 kugler havde ramt politibetjenten, som det fremgik af en videooptagelse.

»Jeg tænkte mig ikke om. Jeg bliver grebet af stemningen, og jeg havde fået noget at drikke«, forklarede den 31-årige mand i retten.

Han var, sagde han, glad for at se, at der ikke var sket noget med betjenten, som vidnede i sagen i Københavns Byret.