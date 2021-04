S-ordfører om udvisninger til Syrien: »Der er jo en risiko for, at en bombe kan falde ned i dit hus. Det er ikke nødvendigvis noget personligt mellem dig og regimet«.

Sagen kort

Hjemsendelse af syrere

Hvem? Rasmus Stoklund, udlændingeordfører, Socialdemokratiet.

Hvad? Den danske udlændingelov dikterer, at udlændinge, der har fået asyl i Danmark, skal vende tilbage til deres hjemland, når det vurderes, at det ikke længere er usikkert at opholde sig i landet.

Hvorfor? 3. april kunne Politiken fortælle om 19-årige Aya Abu-Daher fra Syrien, der er to måneder fra at blive student i Danmark, men nu står til at skulle sendes ud af landet.