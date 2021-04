DHL Stafetten forventer at genåbne til august

Efter sommerferien får danskerne igen mulighed for at løbe eller gå fem kilometer sammen med deres kollegaer i DHL Stafetten, som er et af de største motionsløb for virksomheder. Det oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse.

Sidste år måtte løbet, der normalt har over 200.000 deltagere, aflyses på grund af corona, men med Folketingets genåbningsplan forventer arrangørerne, at løbet kan genoptages i år.

»Vi er forhåbningsfulde og i konstant dialog med myndighederne, som mener, at vi har et bedre udgangspunkt end sidste år, og der er jo endnu lang tid til august«, siger Dorte Vibjerg, administrerende direktør for Sparta Atletik & Løb, som arrangerer DHL Stafetten København.