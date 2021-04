Overblik: Det ved vi om regeringens udspil til nye veje og trafikforbindelser

Det står fast, at regeringen ønsker at bruge adskillige milliarder på udvidelser og forlængelser af motorveje. Det erfarer flere medier, og en central regeringskilde bekræfter oplysningerne over for Politiken.

Motorvej E45 vest for Aalborg skal forbindes med motorvej E-39 nord for Limfjorden med en firesporet motorvej gennem en tunnel og en landbro. Det vil koste omkring 7 milliarder kroner.

Hillerødmotorvejen skal udvides, og den firesporede motortrafikvej skal forlænges. Det vil koste mindst 1,3 milliarder kroner.