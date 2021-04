Her er regeringens plan for nye veje og trafikforbindelser

Regeringen ønsker at bruge adskillige milliarder på udvidelser og forlængelser af motorveje. Det

finansminister Nicolai Wammen, transportminister Benny Engelbrecht og indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek pressemøde om regeringens nye plan for styrkelsen af infrastrukturen i hele Danmark.

Motorvej E45 vest for Aalborg skal forbindes med motorvej E39 nord for Limfjorden med en firesporet motorvej gennem en tunnel og en landbro.

Det er den tredje forbindelse over Limfjorden og planen er, at lade motorvejen gå over øen Egholm vest for Aalborg og Nørresundby.

Pris: 7 milliarder kroner.