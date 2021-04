Beboer frygter for sikkerheden: »Et det sikkert at bo i en bygning, hvor der står seks elbiler under opladning i stueetagen?«

Et parkeringsanlæg i stueetagen er fyldt med elbiler. Det er utrygt for dem i lejlighederne oven over. Nu forsøger Venstre at få Folketinget med på at få lavet en grundig analyse af de problemer, den særlige biltype giver.