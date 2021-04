Partier vil have mere beskyttet hav

Pinligt. Pauvert. Hamrende uambitiøst.

På tværs af det politiske spektrum er der enighed om, at det er alt for lidt, når regeringen foreslår at udlægge 4,1 procent af de udstrakte danske havområder som strengt beskyttede, altså fri for menneskelig forstyrrelse såsom fiskeri, havvindmøller og råstofindvinding.

På europæisk plan er målet 10 procent strengt beskyttet natur plus 20 procent generelt beskyttet natur, et mål, som regeringen støtter. Nu kalder Venstre og Radikale miljøminister Lea Wermelin (S) i samråd for at få en forklaring på, hvordan det hænger sammen. Flere partier hæfter sig ved, at Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforening (DN) i marts kom med et fælles forslag til 10 procent strengt beskyttede havområder.