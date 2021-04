Radikale: Danske børn uden danske forældre kan blive svære at få hjem

Det er langt fra sikkert, at de danske børn i de syriske fangelejre, hvis mødre har fået frataget deres danske statsborgerskab, kommer til Danmark.

Det erkender Radikale Venstres nummer to, Martin Lidegaard, efter at hans parti den seneste uge utvetydigt har fastslået, at de danske børn kommer til Danmark. Torsdag lød det fra Lidegaard i Jyllands-Posten, at hans parti fokuserer på de mødre i lejrene, der fortsat er danske statsborgere.