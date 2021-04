Nordsjællands Hospital i pjece: Patienter kan vælge ansatte fra på grund af deres køn, race og religion

Først troede den radikale politiker Samira Nawa, at det screenshot, hun havde fået tilsendt, var manipuleret.

For det var »en ret vild formulering«, Nordsjællands Hospital havde valgt i deres folder om familieliv, graviditet og fødsel fra 2020:

»Hvis man som patient/pårørende ikke ønsker at tage imod tilbud om undersøgelse eller behandling fra en læge, jordemoder eller sygeplejerske fx på grund af dennes køn, race eller religion, vil vi, hvis det er muligt forsøge at efterkomme jeres ønske«.

»Jeg var nødt til at tjekke pjecen selv«, siger Samira Nawa om formuleringen, som hun valgte at fotografere og skrive om på Twitter.

»Det er problematisk, at man har en nedskrevet politik om, at det er okay ikke at ønske behandling af mennesker, som ser ud på en bestemt måde, går med et kors om halsen eller har et køn, man ikke kan lide. Det er udtryk for diskrimination, og når det står i en pjece, så legitimerer man det fra øverste hold«, siger Samira Nawa.