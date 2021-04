Penge til Venstre-profil kan udløse største bøde i partistøttens historie

FAKTA

Partistøtte

Ifølge partistøtteloven skal navnet på bidragydere af beløb på over 21.400 kroner i dag indberettes til myndighederne. Beløbets størrelse kan hemmeligholdes.

Grænsen for offentliggørelse stiger hvert år. I valgåret 2019 var grænsen 20.900. Der kan gå op til to år, før donationerne bliver offentliggjort.

Loven stammer fra 1995 og er blevet ændret få gange siden.

Der gælder særlige regler for medicinalindustrien. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien har nultolerance over for valgbidrag til politikere og straffer betydelige bidrag med op til 150.000 kroner.

