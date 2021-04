For Enhedslisten var kun en times rejsetid mellem store byer en hjørnesten. Nu er timemodellen sat på pause

Gå ikke over sporet, der kommer tog – til gengæld kommer der ingen timemodel, så langt øjet rækker.

Med regeringens udspil til udbygning af vej- og jernbanenettet for mere end 100 milliarder kroner frem mod 2035 står det klart, at togrejsende må kigge langt efter den såkaldte timemodel, som skulle sikre en times rejsetid mellem København og Odense, Odense og Aarhus, Odense og Esbjerg samt Aarhus og Aalborg

Det bekræfter transportminister Benny Engelbrecht (S) over for DR fredag morgen og begrunder det med et vedligeholdelsesefterslæb på jernbanenettet på over 12 milliarder kroner.

»Vi kommer ikke i mål med at køre hurtigere, hvis ikke også vi sørger for, at vedligeholdelsesstandarden er i orden«, siger transportministeren.