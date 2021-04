Sagkyndige: Naturen spiller andenviolin i regeringens havplan

Udgangspunktet for Danmarks første havplan er ifølge loven, at planen skal være miljømæssigt bæredygtig. Men det er svært at se i det udkast, som regeringen netop har sendt i høring, mener tre sagkyndige, som Politiken har talt med. De undrer sig over flere aspekter, såsom at fiskeri ikke indgår direkte i planen, som udlægger meget store arealer til udvikling, blandt andet af havvind.

Havplanen er tænkt som en arealfordeling og prioritering mellem interesserne til havs.

»Der er ingen planer for fiskerierhvervet. Man beskriver, at de ødelægger havbunden med deres bomtrawl, men man har ingen planer for det«, siger professor i marin økologi og forvaltning Bo Riemann fra Aarhus Universitet.

Han har ledet en forskergruppe, som har udarbejdet det faglige grundlag for ni østjyske kommuners eget bud på en hav- og kystplan.

Havplanen fastslår, at fiskeri som udgangspunkt kan foregå overalt i de danske farvande, medmindre der er særlige lokale restriktioner.

Det gør kortene til havplanen misvisende, mener havchef i WWF Verdensnaturfonden Thomas Kirk Sørensen.

»Man er nødt til at synliggøre det faktum, at fiskeri, også med bundslæbende redskaber, formentlig vil være til stede i alle de huller, der er mellem de udviklingsområder og beskyttede områder, der er tegnet ind på kortet. Nu ser det ud, som om der er nogle arealer, der ikke bliver brugt, og som får noget fred. Men det gør de jo ikke. Fiskeriet bør synliggøres, fordi det er en meget stor presfaktor for havmiljøet«, siger han.

Han mener, at forslaget til havplan lægger op til »en massiv industrialisering af havet«.

»Når man ser på, hvad der er afsat af udviklingsmuligheder til havvind, råstofudvinding, CO 2 -lagring og så videre, virker det overvældende. Der vil sikkert være mulighed for sameksistens i nogle områder, men det undrer, at naturen ikke er prioriteret højere. Det virker, som om naturen har måttet indrette sig, men nu må vi dykke ned i de analyser, der ligger bag«, siger Thomas Kirk Sørensen.

Han peger på, at Sverige har grebet arbejdet med en havplan helt anderledes an ved at tage udgangspunkt i økosystemerne og vurdere, hvilken vækst der så er mulig.

På havplanens hjemmeside hedder overskriften på præsentationen af planen ’Et hav af muligheder’. Og det er ikke tilfældigt, mener Karen Edelvang, sektionsleder for oceaner og arktis på DTU Aqua.

»Havplanen er blevet et politisk dokument, der handler om at opfylde nogle andre mål end bæredygtighed i havmiljøet. Havet ses som et sted med uudtømmelige muligheder. Der er lavet en miljøvurdering, men bæredygtighed er ikke udgangspunktet. Planen skal opfylde nogle andre mål, for eksempel inden for vedvarende energi«, vurderer Karen Edelvang.

Også Thomas Kirk Sørensen ser processen om havplanen som meget politisk og interessentdrevet.

»Jeg er ret sikker på, at hvis tavlen havde været helt ren, og naturen kom først til buffeten, så havde naturbeskyttelsen i planen set meget anderledes ud«, siger han.

Samtidig med offentliggørelsen af udkastet til en havplan udpegede regeringen 13 beskyttede havområder, de 12 af dem strengt beskyttede, det vil sige helt uden fiskeri og andre menneskeskabte forstyrrelser. Dermed vil det strengt beskyttede danske havareal udgøre 4,1 procent, hvor målet i EU er 10 procent. Det er blevet kritiseret af en lang række partier fra alle dele af det politiske spektrum, og miljøminister Lea Wermelin (S) er blevet kaldt i samråd.

Det undrer også Bo Riemann. Han mener, at der er rigelig plads til mere strengt beskyttet natur.

»I de ni kommuners plan for det vestlige Kattegat har vi udlagt store strengt beskyttede områder, fordi fiskeriets betydning her er stort set nul, og der er stort behov for beskyttelse«, siger han.

Der er ikke udlagt strengt beskyttede områder i de indre kystnære farvande med undtagelse af området omkring Bornholm. Bo Riemann peger også på, at havplanen ikke håndterer miljøkvaliteten, som især i de indre danske farvande lader meget tilbage at ønske.

Regeringen har holdt kortene tæt til kroppen under arbejdet med havplanen. Partierne i Folketinget fik en kort orientering for over et halvt år siden, men har ikke fået noget at vide siden da. Dengang mente regeringens tre støttepartier, at der i forbindelse med havplanen skal gribes ind mod brugen af bundtrawl.

Det forholder havplanen sig som nævnt ikke til. Radikale Venstre og Dansk Folkeparti har for nylig sammen fremlagt et forslag til en havplan, hvor bundslæbende fiskeredskaber skal forbydes på 30 procent af havarealet. Støttepartierne forventer nu forhandlinger om havplanen, som er sendt i høring i et halvt år.

















