Dansk Industri: Kunsten er at genåbne velovervejet og hurtigt, uden at vi risikerer en ny total nedlukning, som vi ser i verden omkring os

Prøv lige at løfte blikket. Kig ud i den store verden. Hvad ser du? Nye, brutale nedlukninger i alt for mange lande. En tredje smittebølge og et endnu mere uoverskueligt økonomisk kaos.

Det er denne helikopteroverflyvning, der gør det klart for Dansk Industries topchef, Lars Sandahl Sørensen, at nok skal Danmarks genåbnes så hurtigt som overhovedet muligt, men at hele genåbningen ikke må sættes over styr i et politisk slagsmål og pres.

Store og små virksomheder tripper utålmodigt for at komme i gang igen. Og de politiske partier skriger på mere genåbning.