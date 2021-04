SF's næstformand: Flere har oplevet, at henvendelser ikke blev taget alvorligt

»Jeg har nok frygtet, at det var et meget større problem«.

Sådan lød den umiddelbare reaktion fra SF’s næstformand, Lise Müller over for Ritzau, efter at en undersøgelse af problemer med chikane og forskelsbehandling foretaget af Kvinfo viser, at 26 personer har været udsat for ’tvang eller forsøg på tvang’. Ifølge SF svarer det til cirka 2 procent af alle respondenter. 11 procent svarer, at de har oplevet seksuel chikane.

Nu uddyber hun over for Politiken.

»Det er ikke sådan, at vi tænker, at vi adskiller os væsentligt fra det øvre samfund, for selvfølgelig er der også problemer hos os. I lyset af de sager og diskussioner, der har været, har det også været vigtigt for os at få afdækket omfanget og karakteren af seksuel chikane i vores parti. Derfor er undersøgelsen et vigtigt redskab i forhold til at forstå, hvad det er medlemmerne oplever, så vi kan handle på det«.