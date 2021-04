En global skattereform kan koste Danmark indtægter på den korte bane, men alternativet kunne blive dyrere

Der har været forhandlet i snart 10 år. Men nu ser det for første gang ud til, at en global skattereform er på vej, som vil betyde, at de allerstørste multinationale selskaber skal betale skat, hvor de tjener deres penge. Og samtidig skal en aftale om en global minimumsskat bremse det nationale kapløb om at sænke selskabsskatterne, som også Danmark har deltaget i. Det er et reformforslag, som den danske regering formentlig støtter, selv om det kan koste tabte skattekroner herhjemme.

Gennembruddet i forhandlingerne, som foregår i samarbejdsorganisationen OECD i Paris, vil i givet fald blive en konsekvens af en kovending i de amerikanske holdninger. Tidligere præsident Donald Trump var modstander, men hans afløser, Joe Biden, foreslog i den forløbne uge, at der indgås en global aftale, som bygger på OECD’s forslag om, at det er salget til forbrugerne i et land, som afgør, hvor meget der skal betales i skat. Desuden ventes Joe Biden at foreslå en global minimumssats for selskabsskatten på 21 procent.

Leif Beck Fallesen, erhvervskommentator