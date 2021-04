Over 1.000 jordemødre og studerende går i aktion: Det bliver dyrt at indfri vores krav – men det har også været dyrt for os de seneste 52 år

Jordemødrenes utilfredshed med deres arbejdsvilkår og lønniveau har nu nået et niveau, hvor de er klar til at tage nye metoder i brug. 1.071 jordemødre og jordemorstuderende har skrevet under på en erklæring om, at de ikke vil takke ja til nye ansættelser, før politikerne på Christiansborg har lovet dem markant højere løn.

Grundlønnen for nyuddannede svinger mellem 26.319 til 27.443 alt efter, hvor i landet, man er ansat plus 13,91 procent i pension.

Flere regioner kæmper allerede i dag for at besætte stillingerne på fødegangene, og jordemødrenes træk vil gøre denne udfordring endnu vanskeligere at løse.