Løkkes parti: Dansk Folkeparti og Konservative gruer for »endnu et Radikale Venstre«

Både Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, og formand i Danske Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, var hurtige til at udtrykke deres bekymring, efter tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen sent lørdag aften bekræftede, at et nyt dansk parti er undervejs.

Begge partier frygter, at Radikale Venstre måske kan se frem til en støttende hånd fra Løkkes nye parti, når det kommer til udlændingepolitikken.