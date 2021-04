Ekspert om Naser Kader: Det udstiller hykleri, når man på den ene side taler højt om ytringsfrihed og så ikke selv kan tåle hån, spot og latterliggørelse

Den konservative retsordfører, Naser Khader, er gået langt, langt over stregen, når han har henvendt sig til kritikeres arbejdsgivere for at få dem stoppet. Det siger to eksperter i ytringsfrihed.

»Det udstiller noget hykleri, når man på den ene side taler højt om ytringsfrihed og så ikke selv kan tåle hån, spot og latterliggørelse. Det skaber en usund kultur for ytringsfriheden, hvis magthavere – som er dem, der skal kunne tåle mest – bruger deres indflydelse på den måde for at lukke ned for helt lovlig kritik«, siger Jacob Mchangama, der er direktør for den juridiske tænketank Justitia og har siddet i Ytringsfrihedskommissionen.

Søndag stod en række kendte og ukendte debattører frem i Berlingske og fortalte, hvordan Naser Khader gennem en længere årrække har forsøgt at intimidere dem til at tie stille ved at true med at gå til deres arbejdsgiver. Og i flere tilfælde har han også gjort det.