I dag skal 100.000 vaccineres. Foreløbig er det gået godt

Det gik fint, da 30.000 danskere på en og samme dag skulle vaccineres og vaccinationscentrene fik deres kapacitet prøvet.

Nu gøres et nyt forsøg på at se, om det hele spiller, som det skal. Op mod 100.000 borgere har fået en tid til vaccination hos deres lokale vaccinationscentre. De første meldinger fra regionerne tyder på, at den store operation fungerer uden de store fejl og mangler.

I Region Hovedstaden skal der findes over 30.000 vaccinationskanyler frem. Langt de fleste skal benyttes i vaccinationscentrene, hvor det er vaccinen fra Pfizer-Biontech, der benyttes. Men 4.000 patienter får deres stik hos de praktiserende læger, som benytter Modernas vacciner.

På resten af Sjælland står vaccinatørerne over for at skulle give i omegnen af 16.900 borgere deres vacciner på den snes vaccinationssteder, regionen har indrettet. Det er mennesker fra grupperne 7, 8 og 9 i Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender - dem i alderen fra 65 til 84 år, der er indkaldt.

Bortset fra lidt kø i Næstved er det gået glat. Problemet i Næstved skyldtes, at ivrige borgere kom i for god tid og længe inden deres tildelte vaccinationstid, men det har ikke givet de store problemer.