Prins Joachim efter blodprop i hjernen: »Det første, jeg sagde til hende, var: Du har reddet mit liv«

Da prins Joachim i juli sidste år blev ramt af en blodprop i hjernen, overlevede han takket være prinsesse Maries hurtige indsats.

I et interview med Hjernesagen fortæller han om hendes hurtige reaktion, da han pludselig under en familiemiddag i Cahors i Sydfrankrig i juli sidste år begynder at tale mærkeligt.

Da han vågner næste dag på hospitalet, står hun ved siden af ham: »Det var et meget specielt øjeblik, for selv om jeg ikke helt havde forstået, hvad der var fat, så var jeg godt klar over, at jeg havde bevæget mig på en knivsæg«.

»Det første, jeg sagde til hende, var: Du har reddet mit liv. Jeg var ufatteligt heldig«.

Ritzau