Kristian Madsen: »At netop Khader har forsøgt at bringe folk til tavshed - dét er opsigtsvækkende«

Er det sædvanligt, at folketingsmedlemmer klager over kritikere til deres arbejdsgivere?

Kristian Madsen, Politikens politiske kommentator, kan ikke komme i tanker om andre end nu Naser Khader (K), der beskyldes for at true sine kritikere med at gå til deres arbejdsgivere - eller ved at gøre det.

»Det er meget usædvanligt. Det kan ikke forstås på andre måder end, at Khader har forsøgt at få sine kritikere sat fra bestillingen«, siger Madsen.

Berlingske bragte søndag en artikel, hvori otte debattører fortalte, hvordan Naser Khader gennem en længere årrække har forsøgt at intimidere dem. De fleste eksempler viste, at Khader har henvendt sig til arbejdsgivere for at klage over deres medarbejderes offentlige kritik af ham. Eller også har han truet med at gøre det.