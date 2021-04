De lavede milliardforlig med Skat - nu truer 12 års fængsel

De har lovet at betale 1,55 milliarder kroner tilbage til den danske stat, og har allerede afleveret næsten en milliard kroner af det store beløb. Men det redder dem ikke fra en straffesag, hvor tiltalen for groft bedrageri kan betyde op til 12 års fængsel, hvis de bliver dømt.

Statsadvokaten for særlig økonomisk og internationalitet, SØIK, populært kaldet bagmandspolitiet, har rejst tiltale mod tre amerikanske og tre britiske statsborgere i det store sagskompleks om udbytteskat. Hvis det lykkes at få de seks stillet for Retten i Glostrup efter planen, vil bagmandspolitiet ikke alene have dem dømt for groft bedrageri, men også have retten til at bruge en særlig paragraf, som kan skærpe straffen til fængsel i 12 år.

De tre amerikanere er de tre bagmænd, som efter langvarige forhandlinger i maj 2019 indgik et forlig med Skattestyrelsen om at betale 1,55 milliarder kroner tilbage til den danske statskasse, fordi de havde medvirket til at hente i alt 4,1 milliarder kroner i refusion af dansk udbytteskat, som de ikke havde krav på.

Af forligsbeløbet på 1,55 milliarder kroner beløb har de foreløbig afleveret 989 millioner kroner. Resten af pengene skal ifølge forliget falde senest i maj 2023, ifølge forliget.