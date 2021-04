Efter 100 dage er Ørsteds topchef bagud på point

Det er aldrig let at følge efter en succes. Omverdenens forventninger er, at en ny chef gør det mindst lige så godt som sin forgænger og gerne bedre. Det er en stor udfordring for Mads Nipper, topchefen i Ørsted, som for lidt over 100 dage siden overtog stafetten fra Henrik Poulsen. Sidstnævnte fik næsten ikonisk lederstatus for en indsats, som mangedoblede virksomhedens børsværdi og gjorde Ørsted til den globalt førende producent af havvind.

I politik er det sædvane at gøre status over resultaterne af et ledelsesskifte efter 100 dage, og et af de faste målepunkter er, hvad der er sket i meningsmålingerne. I de børsnoterede virksomheder er aktiekursen det tilsvarende mål for den første præstation. Her er Mads Nipper bagud på point, selv om det ikke er en retfærdig bedømmelse af hans personlige indsats.

Ørsteds aktiekurs er faldet med omkring 15 procent, siden Mads Nipper tiltrådte ved årsskiftet. To uger senere kom et skuffende regnskab og en nedjustering af forventningerne til 2021. Det brød investorerne sig ikke om, men det var ikke Mads Nippers ansvar. Kursfaldet skyldes især to forhold, som han heller ikke har har kunnet påvirke.