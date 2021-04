Milliardæren bag forretningen: Vi kan ikke være tjent med, at nogle tror, at der er noget forkert i Nemlig.com

fakta

Sagen kort

Politiken har afdækket kritisable arbejdsforhold hos onlinesupermarkedet Nemlig.com. Afdækningen begyndte med en række opslag i facebookgrupper, hvor vi efterspurgte erfaringer med levering af varer for en lang række navngivne virksomheder.

Vi modtog herefter dusinvis af henvendelser, hvoraf en stor del kom fra nuværende eller tidligere chauffører, der leverer for Nemlig.com. Via chaufførernes beretninger, lønsedler og kontrakter dokumenterede Politiken, at chaufførerne var underlagt stram tidsstyring og et bødesystem, som Nemlig.com siden har suspenderet.

Efter offentliggørelsen af artikler om chaufførernes arbejdsforhold, blev Politiken kontaktet af en række nuværende og tidligere ansatte på lageret hos Nemlig.com. Gennem lagerarbejdernes beretninger, lækkede e-mails, interne dokumenter og skjulte optagelser dokumenterede Politiken, hvordan virksomheden konstant måler medarbejdernes effektivitet og bruger overvågningen til at hjemsende eller fyre dem, der ikke arbejder hurtigt nok.

Har du viden om problematiske arbejdsforhold, er du velkommen til at skrive til journalist på jonas.proschold@pol.dk.

