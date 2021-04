To vigtige æg i kurven kan være på vej ud. Og det vil forsinke vaccineplan drastisk

De første doser fra den fjerde vaccineproducent Johnson & Johnson (J&J) lander i Danmark onsdag, og 84.000 doser skulle efter planen have været delt ud til danskerne inden udgangen af april. Men vaccinerne bliver henlagt i de køleskabe, hvor hundredtusindvis af doser fra producenten AstraZeneca i forvejen ligger.

Tirsdag eftermiddag besluttede producenten at sætte distributionen af J&J-vacciner på hold i hele EU. Det sker, efter at de amerikanske sundhedsmyndigheder har anbefalet et foreløbigt stop for brugen af vaccinen efter flere tilfælde af de formentlig samme usædvanlige typer af blodpropper, som i yderst sjældne tilfælde også er konstateret ved vaccinen fra AstraZeneca. De to typer rummer den samme vaccineteknologi.