Regeringens mørklægning af ulovlig minkaflivning skaber vrede i Folketinget

Justitsminister Nick Hækkerup (S) afviser at komme i samråd i Folketinget og svare på, hvad præcis hans ministerium sagde til rigspolitichef Thorkild Fogde, da det bad ham om at stille sig i spidsen for den ulovlige aflivning af alle mink.

Det har han netop meddelt Folketingets retsudvalg. Tidligere har justitsministeren afvist at svare på flere spørgsmål om det actioncard, som politiet tog i brug, og hvor de ulovligt meddelte minkejerne, at hvis de ikke selv tog livet af deres raske dyr, så ville staten komme og gøre det for dem.