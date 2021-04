Se Danmarks vaccinekalender: Rykkes igen efter myndighedernes beslutning om at fjerne AstraZeneca fra vaccinationsprogrammet

Datoen for, hvornår alle over 50 år forventes vaccineret med ét stik, er rykket med to uger.

Det viser en ny vaccinationskalender fra Sundhedsstyrelsen efter beslutningen om at fjerne AstraZeneca-vaccinen fra udrulningen.

Det forventes nu at ske i uge 21 i maj mod uge 19 i den seneste kalender, som er fra 29. marts.

Det tidspunkt er vigtigt for den kommende genåbningsaftale.

»Når de ældste og sårbare borgere samt borgere over 50 år, der ønsker det, er vaccineret med første stik, vil det være en milepæl i epidemihåndteringen i Danmark, lyder det i aftalen om genåbningsplanen«.

Statsminister Mette Frederiksen (S) erklærede sig 11. marts enig i, at ’når alle over 50 er vaccineret, så kan vi i princippet have et åbent Danmark’.

Andet stik til alle borgere over 50 år forventes nu at være blevet tilbudt den sidste uge i juni. Det er en udskydelse på tre uger.

Den forventede dato for, hvornår alle over 16 år forventes vaccineret, er nu den første uge i august. Det er en udsættelse på to uger.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) meddelte onsdag, at Danmark modtager 650.000 ekstra Pfizer-doser, som Danmark kan se frem til i andet kvartal. Det vil sige, at de forventede vaccinationstidspunkter igen kan blive rykket – men denne gang tættere på – når de ekstra doser først er indregnet.

»Eventuelle ekstra doser af vacciner vil først indgå i kalenderen, når vi har modtaget formel besked om, at vi vil modtage dem«, skriver Sundhedsstyrelsen i et skriftligt svar.





ritzau